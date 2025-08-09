এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    কুষ্টিয়ায় ১১ কোটি টাকার মাদক-অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৫

    খন্দকার নাঈম উদ্দিন, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:২০ পিএম
    কুষ্টিয়ায় ১০ কোটি ৭১ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত টাকা মূল্যের অস্ত্র, মাদক এবং অন্যান্য চোরাচালানী মালামালসহ ৫ আসামিকে আটক করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন ৪৭ বিজিবি।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে জেলার দৌলতপুর সীমানায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি এবং ৯০ বোতল ফেনসিডিল ও ২০ বোতল এলএসডিসহ ২ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেফতারকৃত আসামিরা হচ্ছে দৌলতপুর পুরাতন ঠোটার পাড়া এলাকার ছম্মাত আলীর ছেলে মোঃ সিনবাদ আলী (২৭) ও মোহাম্মদপুর এলাকার শওকত মন্ডলের ছেলে মিন্টু হোসেন (২৯)।

    বিষয়টি শনিবার বেলা ১২টায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন ৪৭ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মোর্শেদ রহমান।

    এ সময় বিজিবি সূত্রে আরো জানা যায়, শনিবার ১৬ আগস্ট ভোরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন ৪৭ বিজিবির আরো একটি অভিযানে হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোঃ সিনবাদ আলী (২৭) ও মোঃ মিন্টু হোসেন (২৯) কে ০২টি বিদেশি পিস্তল, ০২টি ম্যাগজিন, ০২ রাউন্ড গুলি, ৯০ বোতল ফেনসিডিল এবং ২০ বোতল এলএসডিসহ (৫০ এমএল) আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১০ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪০০ টাকা।

    গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) গভীর রাতে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দৌলতপুর উপজেলার চরুইকুড়ি এলাকার মোঃ স্বপন মন্ডল (২৩), মোঃ শরিফুল ইসলাম (৩৫) ও মুন্সিপাড়া এলাকার মোঃ রাসেল (২০) কে ৫৪ বোতল ফেনসিডিল এবং ০২টি মোবাইলসহ আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৫৩,৬০০ টাকা।

    এছাড়াও বিজিবি আরো পৃথক চারটি অভিযানে ৫৩৬০ পিস নকল বিড়ি, ৪০৪.৬০০ কেজি কারেন্ট জাল, ১৯৮০ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট, ০.১৫০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৮ লক্ষ ৭২০০ টাকা।

