যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে খেলবেন সাকিব

এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে নাম লেখালেন সাকিব আল হাসান। এই টুর্নামেন্টে আটলান্টা ফায়ারের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা অলরাউন্ডার।
গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাকিবের সঙ্গে চুক্তির কথা জানিয়েছে আটলান্টা ফায়ার। ফেসবুক পোস্টে দলটি লিখেছে, ‘বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ২০২৫ মাইনর লিগ মৌসুমে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ব্যাটে-বলে যিনি গেম-চেঞ্জার, তাঁর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর তারকাখ্যাতি দলে নতুন মাত্রা যোগ করবে।’
প্রসঙ্গত, গত বছরের আগস্টে দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সাকিব দেশে ফিরতে পারেননি। তবে দেশের ক্রিকেটে তিনি অনিয়মিত হলেও একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন তিনি।
সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলেছেন। খেলেছেন গ্লোবাল সুপার লিগেও (জিএসএল)। এ ছাড়া দুই মৌসুম পর ফিরেছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল)। সেখানে খেলছেন অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে।
ফেরার ম্যাচে অবশ্য সাকিব ভালো করতে পারেননি। ব্যাটিংয়ে ছয়ে নামা সাকিব ১৬ বলে করেন ১১ রান। পরে ১ ওভার বল করে দেন ৬ রান; পাননি উইকেট।
আরডি