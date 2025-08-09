বিজয়নগরের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই গোষ্ঠীর লোকজন। উপজেলার হরষপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষে দুই গোষ্ঠীর অন্তত অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধিপত্য নিয়ে দুই গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে আগে থেকেই বিরোধ ছিল। এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয় সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে দুই গোষ্ঠীর লোকদের কথা কাটাকাটি। এর জেরে শনিবার সকালে সংঘর্ষে জড়ায় তারা।
তাত্ক্ষণিক আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আহতরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাজীপুর গ্রামের দুই যুবকের মধ্যে ফেসবুকে কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে গত ১৪ জুলাই মৃত সুরত আলীর ছেলে আরজু মিয়া ও তাহার মেয়ে আকলিমা বেগমের উপর অতর্কিত হামলা করে প্রতিপক্ষরা। এরপর থেকে ওই গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শনিবার সকালে ওই গ্রামের পাঠান বাড়ি ও ঐক্কি বাড়ির কয়েকশত লোকজন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
বিজয়নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দাস তালুকদার বলেন, 'অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এখনও কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।'
এআই