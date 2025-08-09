নেত্রকোনায় কাভার্ডভ্যান-সিএনজি সংঘর্ষ, নিহত ১

নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সাকুয়া এলাকায় কাভার্ডভ্যান-সিএনজি সংঘর্ষে হারেস মিয়া (৬০) নামের একজন নিহত ও বায়োজিদ মিয়া (২৫) নামের এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে যাত্রী নিয়ে নেত্রকোনার দিকে আসার সময় সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের সাকুয়া নামক স্থানে ওভারটেক করতে গিয়ে কাভার্ডভ্যান-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত হারেস মিয়া কলমাকান্দা উপজেলার বাহাম গ্রামের মৃত মো: হাসান আলীর ছেলে। আহত বায়োজিদ মিয়া সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের বাগরা গ্রামের মনজুরুল হকের ছেলে।
স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে আহতদের নেত্রকোনা জেলা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হারেস মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় বায়োজিদ নামের এক শিক্ষার্থী আহত হন।
আহত শিক্ষার্থী বায়োজিদ জানান, সিএনজিটি নেত্রকোনার দিকে আসছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি কাভার্ডভ্যান যাচ্ছিল। একটি ট্রাককে ওভারটেক করছিল সিএনজি অটোরিকশাটি। এ সময় কাভার্ডভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের কবলে পড়ে এবং সিএনজিতে দুজনই আহত হন। পরে আহত দুজনকে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক হারেস মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
নেত্রকোনা সদর থানার ওসি শাহনেওয়াজ জানান, স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ সদর হাসপাতালে আছে, সুরতাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
এআই