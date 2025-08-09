এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৫ পিএম
    নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থেকে এক ভুয়া র‍্যাবকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১। এ সময় তার কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪শত টাকা, ভুয়া আইডি কার্ড ও বিভিন্ন জালিয়াতি করা ভুয়া সার্টিফিকেট জব্দ করা হয়।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরের দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব-১১, সিপিসি-৩ নোয়াখালী ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার মিঠুন কুমার কুণ্ডু বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে, গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার চৌমুহনী রোডের হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

    গ্রেপ্তার মো. ইয়াসিন হোসেন (২৫) সোনাইমুড়ী উপজেলার অম্বরনগর গ্রামের হাজী আব্দুল মুন্সীর নতুন বাড়ির মৃত ইউসুফের ছেলে।

    প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইয়াসিন নিজেকে র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে আরিফ হোসেন (২১) নামে এক শিক্ষার্থীকে চাকরি দেওয়ার নাম করে তার কাছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। ইয়াসিন আরিফকে জানায় সে র‍্যাব সদস্য হিসেবে ঢাকায় কর্মরত আছে। এ সময় ইয়াসিন মোবাইলে র‍্যাবের পোশাক পরিহিত ছবি প্রদর্শন করে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে সহকারী কাস্টমস পদে নিয়োগ দিতে পারবেন বলে প্রলোভন দেখিয়ে দুই ধাপে ইয়াসিন তার খালাতো ভাই মিরাজসহ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব সদস্যরা চৌমুহনী রোডের হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

    র‍্যাব-১১, সিপিসি-৩ নোয়াখালী ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার মিঠুন কুমার কুণ্ডু আরও বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। উদ্ধারকৃত মালামালসহ আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

