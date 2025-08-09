হিরো আলমকে ভুয়া ডিভোর্সের কাগজ দিয়েছেন রিয়া মনি!

আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম বলেছেন, তার স্ত্রী রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভি তাকে প্রতারণার মাধ্যমে ভুয়া ডিভোর্সের কাগজ দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, এই ডিভোর্সের কাগজ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বগুড়ায় নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ডিভোর্সের পুরো কাগজটি মিথ্যা তথ্যে ভরা এবং বানোয়াট উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘রিয়া মনি এখনো আমার স্ত্রী। রিয়া মনি এবং ম্যাক্স অভি যদি ভবিষ্যতে ভিডিও বানায়, তাহলে যেখানেই পাবো সেখানেই তাদের ধোলাই দেব। এছাড়া ইতিকে ম্যাক্স অভি চার মাস আগেই তালাক দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইতিকে বিয়ে করবেন না। কারণ ইতিকে বিয়ে করলে ম্যাক্স অভি এবং তাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।’
হিরো আলম বলেন, ‘মিথিলা আমার স্ত্রী নয়। তার শখ হলো ভাইরাল হওয়া। সে ভাইরাল হওয়ার জন্য এসব নাটক সাজিয়েছে এবং আমার নামে মামলা করেছে। এই মামলার জন্য যদি আমার জেলে যেতে হয়। আমি যাবো। তবুও তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব না।’
হিরো আলম জানান, তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। যে কারণে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। পরিবারের সদস্যরা এটিকে হার্ট অ্যাটাক ভেবে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন। পরিবেশ পরিস্থিতির উপর শিকার হয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে।
এর আগে স্ত্রীর তালাকের নোটিশের পর আত্মহত্যার ঘোষণা দিয়েছিলেন হিরো আলম। তবে পরিবার ও সন্তানদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এরপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।
আরডি