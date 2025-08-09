ইটনায় খেলতে গিয়ে ড্রেনের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কিশোরগঞ্জের ইটনায় বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে ড্রেনের পানিতে পড়ে হাবিবা আক্তার নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু হাবিবা আক্তার পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার হাটির মালয়েশিয়া প্রবাসী জুয়েল মিয়ার মেয়ে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকালে শিশু হাবিবা আক্তার বাড়ির সামনে খেলছিল। কিছুক্ষণ পর তাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ড্রেনের পানিতে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিকালে বিষয়টি অবগত হয়েছি।
