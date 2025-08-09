বড় জয়ে মৌসুম শুরু স্পার্সদের, সান্ডারল্যান্ডে বিধ্বস্ত ওয়েস্টহ্যাম

চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে প্রিমিয়ার লিগে ফেরা বার্নলির বিপক্ষে ৩-০ গোলের বড় জয়ে মৌসুম শুরু করেছে টটেনহ্যাম। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে শীর্ষ লিগে ফেরা সান্ডারল্যান্ড ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে।
শনিবার হটস্পার্স স্টেডিয়ামে টটেনহ্যাম ম্যাচের ১০ম মিনিটে প্রথম লিড নেয়। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রিচার্লিসনকে দিয়ে গোল করান মোহামেদ কুদুস। ৬০ মিনিটে রিচার্লি ব্যবধান ২-০ করেন। তাকে দ্বিতীয় গোলটিও করান কুদুস। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন ব্রেনান জনসন।
সান্ডারল্যান্ড ঘরের মাঠ স্টেডিয়াম অব লাইটে প্রথমার্ধে গোল শূন্য সমতা করে। দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ ও ৭১ মিনিটে ইংলিশ লিগের নিয়মিত দল ওয়েস্টহ্যামের জালে গোল দেয় সান্ডারল্যান্ড। প্রথম গোলটি করেন মায়েন্ডা, দ্বিতীয় গোলটি করেন বালার্ড। যোগ করা সময়ে জয়ের ব্যবধান আরও বড় করেন ইসিডর।
দিনের অপর ম্যাচে ব্রাইটন এন্ড হোব আলবিয়নের বিপক্ষে শেষ বাঁশির ঠিক আগে ১-১ গোলের সমতা করে ফুলহ্যাম ইউনাইটেড। ব্রাইটন ঘরের মাঠে ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে লিড নেয়। যোগ করা সময়ের সাত মিনিটে গিয়ে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো মুনিজ গোল করে দলকে মূল্যবান একটি পয়েন্ট এনে দেন। হারে মৌসুম শুরুর হাত থেকে বাঁচান।
এর আগে ৪-২ গোলের জয়ে প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শুরু করেছে লিভারপুল। শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে দশটায় মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ উলভস।
এনআই