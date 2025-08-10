চুয়াডাঙ্গায় ৫২টি গাঁজা গাছসহ চাষি আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার শৈলমারি গ্রাম থেকে ৫২টি গাঁজা গাছসহ গাঁজা চাষি রেজাউল হক (৪৪) আটক করেছে ক্যাম্প পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ভোরের দিকে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ক্যাম্পের পুলিশ তাকে আটক করে।
গাঁজা চাষি রেজাউল হক দর্শনা থানার শৈলমারি গ্রামের আমজাদ মন্ডলের ছেলে।
দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি শৈলমারি গ্রামে নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য গাঁজার চাষ হয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মোরশেদ আলি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে রেজাউল হককে আটক করে। পরে তার বাড়ির পূর্ব পাশে তার নিজ বাগানের মধ্যে থেকে অবৈধ নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ছোট-বড় ৫২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক ওজন ১৫ কেজি। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।
এআই