    ২৯ বলে ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়লেন কক্স

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
    ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেডে বিধ্বংসী এক ইনিংস খেলেছেন ইংলিশ ব্যাটার জর্ডান কক্স। ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে মাত্র ২৯ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন এই তরুণ ব্যাটার। তার ইনিংসে ছিল ১০টি ছক্কা ও ৩টি চার।

    যদিও ইনিংসের শুরুতে ধীরস্থীর ছিলেন কক্স। প্রথম দুই বলে কোনো রানই করতে পারেননি তিনি। তাছাড়া শুরুর আট বলে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ৮ রান। এরপর আমূল বদলে যান কক্স। পরের ২১ বলে ১০টি ছক্কা আর ২টি চার হাঁকান কক্স। মাত্র ২৯ বলেই করলেন ৮৬ রান। দ্য হান্ড্রেডের ইতিহাসে এটি অন্যতম বিধ্বংসী ইনিংস।

    কক্সের এই ইনিংসের কল্যাণে নির্ধারিত ১০০ বল শেষে ওভাল ইনভিনসিবলস তোলে ৪ উইকেটে ২২৬ রান। যা হান্ড্রেডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। এর আগে ২০২২ সালে ২০৮ রান তুলেছিল ম্যানচেস্টার অরিজিনালস।

    ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত রেকর্ডও গড়েছেন কক্স। দ্য হান্ড্রেডের এক ইনিংসে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা। ২০২১ সালে হেডিংলিতে সুপারচার্জারসের বিপক্ষে লিয়াম লিভিংস্টোনের ৯২ রানের ইনিংসেও ছিল ১০ ছক্কা। বার্মিংহাম ফনিক্সের হয়ে খেলা লিভিংস্টোন অবশ্য বল খেলেছেন ৪০টি।

