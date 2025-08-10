এইমাত্র
  • বরিশাল হচ্ছে না বিপিএল
  • সোমবার জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    কক্ষপথে পৌঁছেছে পাকিস্তানের স্যাটেলাইট, শুরু করল অভিযান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম

    কক্ষপথে পৌঁছেছে পাকিস্তানের স্যাটেলাইট, শুরু করল অভিযান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    পাকিস্তানের উৎক্ষেপণ করা নতুন রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট মহাকাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছেছে। এরপর স্যাটেলাইটটি সেখানে সফলভাবে তার অভিযান শুরু করে। দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার রিসার্চ কমিশন (সুপারকো) নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই স্যাটেলাইট তৈরি করেছে।

    রোববার (১৭ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন।

    প্রতিবেদনে জানানো হয়, পাকিস্তানের নতুন রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কক্ষপথে পৌঁছে কার্যক্রম শুরু করেছে বলে শনিবার দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সুপরকো’র বেশ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে।

    স্যাটেলাইটটি গত ৩১ জুলাই চীনের শিচ্যাং লঞ্চ সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। সুপরকো জানায়, স্যাটেলাইটটি ইতোমধ্যে ভূমি স্টেশনের সঙ্গে স্থিতিশীল যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি সংগ্রহ শুরু করেছে, যা পরে পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছে।

    এতে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবহার সম্ভব হবে। স্যাটেলাইটটির উচ্চমানের চিত্র গ্রহণ প্রযুক্তি নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে বড় পরিবর্তন আনবে। একই সঙ্গে এটি শহরের বিস্তার ও উন্নয়নের ধারা পর্যবেক্ষণেও সহায়ক হবে।

    দ্য ডন জানায়, পাকিস্তানের নতুন এই রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে এবং আরও দ্রুত সাড়া দেওয়ার সুযোগও তৈরি করবে। সময়মতো তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্পসহ নানা দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা সম্ভব হবে।

    পরিবেশ সুরক্ষায়ও অত্যাধুনিক এই স্যাটেলাইট ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে হিমবাহ গলে যাওয়া ও বন উজাড়ের মতো বিষয় পর্যবেক্ষণ করা যাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্যাটেলাইটটি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

    এছাড়া চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবহন নেটওয়ার্ক মানচিত্রায়ন, ভূখণ্ডগত বিপদ বা ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতেও অত্যাধুনিক এই স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

    এতে উন্নত সেন্সরও রয়েছে, যা বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধস, হিমবাহ গলে যাওয়া ও বন উজাড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে পারবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণও সহজ হবে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    কক্ষপথ পাকিস্তান স্যাটেলাইট অভিযান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…