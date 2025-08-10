কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে কক্সবাজারবাসীর। আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর আশা করছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।
চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা আজকে বিমানবন্দরের দ্বিতীয় টার্মিনাল ও সাগরের বুক চিরে নির্মিত রানওয়ের কাজ সরেজমিনে দেখেছি। কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ। তাই আমরা আশা করছি, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে আংশিকভাবে হলেও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।'
তিনি আরও বলেন, 'ঠিক কত শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে তা বলা না গেলেও, এ মুহূর্তে যেভাবে প্রস্তুতি চলছে তাতে মাঝামাঝি সময়ে ফ্লাইট চালুর মতো সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে। আমাদের সব প্রস্তুতিই এখন শেষের দিকে।'
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, কক্সবাজার বিমানবন্দরে দ্বিতীয় টার্মিনাল ভবনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি সাগরের বুকে ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। নতুন এই অবকাঠামো চালু হলে শুধু অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটই নয়, সরাসরি আন্তর্জাতিক রুটেও বিমান ওঠানামার সুযোগ তৈরি হবে।
পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর দাবি ছিল। আন্তর্জাতিক মানের রানওয়ে ও টার্মিনাল চালু হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সরাসরি যাতায়াতের সুযোগ তৈরি হবে। এতে শুধু পর্যটন শিল্পই নয়, বাণিজ্য ও বিনিয়োগেও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটন সংশ্লিষ্টরা।
বেবিচক চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিমানবন্দর পরিদর্শনে ছিলেন, কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রকল্প পরিচালক ইউনূছ ভুঁইয়া, বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তজা হাসানসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এআই