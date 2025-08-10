জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১

জামালপুরের বকশীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুলা মিয়া (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে আহত হয়েছে ১০ জন। এ ঘটনায় মামুন মিয়া নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে মেরুরচর ইউনিয়নের ভাটি করকিহারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও থানা পুলিশ জানায়, মেরুরচর ইউনিয়নের ভাটি করকিহারা গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে রুপচান আলীর সঙ্গে একই গ্রামের সওদাগর আলীর ছেলে বিল্লাল হোসেনের ৩৬ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধের জের ধরে রুপচান আলীর দখলে থাকা জমিটি রবিবার বেলা ১১টার দিকে জোরপূর্বক দখল করতে আসে সওদাগর আলীর ছেলে বিল্লাল গংরা। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়।
মারাত্মক আহত অবস্থায় জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর ১টার দিকে সেকেন্দার আলীর ছেলে দুলা মিয়া মারা যান। বর্তমানে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
বকশীগঞ্জ থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, নিহতের ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
