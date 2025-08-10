খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    কিশোরগঞ্জে খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে জাহিদ মিয়া (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকালে সদর উপজেলার বৌলাই চরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু জাহিদ মিয়া সদর উপজেলার বৌলাই চরপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ জুয়েল মিয়ার ছেলে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো আজকেও বিকেলে অন্য শিশুদের সঙ্গে বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে খেলা করছিল শিশু জাহিদ মিয়া। একপর্যায়ে পানিতে পড়ে ডুবে যায়। এ সময় অন্য শিশুদের চিৎকারে শিশু জাহিদের চাচা আলমগীর হোসেন ছুটে আসেন। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুর থেকে ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়।

    কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সুজন মিয়া শিশু জাহিদের মৃত্যুর বিষয়টি ‘সময়ের কণ্ঠস্বরকে’ নিশ্চিত করে বলেন, শিশু জাহিদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বজন ও এলাবাসীদের মধ্যে চলছে শোকের ছায়া। পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যুর ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। এমন ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সকল অভিভাবকদের সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করেন তিনি।

    এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পানিতে ডুবে শিশু মারা যাওয়ার খবর পায়নি। এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগও পাইনি।

