খোলা মাঠে আছড়ে পড়ল বিমান, অলৌকিকভাবে বাঁচলেন সবাই

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির একটি গলফ মাঠে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় জরুরি অবতরণ করেছে ছোট বিমান। বেশ শক্তি নিয়ে বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও অলৌকিভাবে বেঁচে গেছেন বিমানটির ২ পাইলট।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিমান থেকে প্রচণ্ড জোরে শব্দ শুনতে পারেন তারা। এরপর এটি হঠাৎ করেই মাটিতে আছড়ে পড়ে।
১৯৬৭ পাইপার চেরোকি মডেলের বিমানটিতে ছিলেন একজন প্রশিক্ষক পাইলট ও একজন শিক্ষানবিশ পাইলট। দুজনই সামান্য আঘাত নিয়ে বিমান থেকে বের হয়ে আসেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিমানটি চালাচ্ছিলেন শিক্ষানবিশ পাইলট। ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে গলফ মাঠে এটি জরুরি অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।
‘এমজি আনটেমড’ নামে একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে বিমান আছড়ে পড়ার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, “ছোট বিমানটি গলফ মাঠে নেমে আসে… দর্শক এবং গলফাররা দ্রুত পাইলটদের বিমান থেকে বের করতে ছুটে যান। ভালো যে, কেউ গুরুতর আহত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।”
পরবর্তীতে প্যারামেডিকস এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গলফ ক্লাবে আসেন বলে এই অ্যাকাউন্ট থেকে বলা হয়েছে।
বিমানটি প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। এটির মালিক সিমন থমাস এ ঘটনার সময় এএফএলের একটি ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই জানতে পারেন তার বিমান জরুরি অবতরণ করেছে। বিমানের প্রশিক্ষক পাইলট বিমান অবতরণের কিছু সময়ের মধ্যেই তাকে ফোন করেন এবং জানান তারা ঠিক আছেন।
