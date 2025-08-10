এইমাত্র
  • ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ
  • পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার
  • গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি
  • ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
  • ‘নেই-নেই’ রোগে আক্রান্ত কক্সবাজার ভেটেরিনারি হাসপাতাল!
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    খোলা মাঠে আছড়ে পড়ল বিমান, অলৌকিকভাবে বাঁচলেন সবাই

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩৮ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩৮ পিএম

    খোলা মাঠে আছড়ে পড়ল বিমান, অলৌকিকভাবে বাঁচলেন সবাই

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩৮ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    অস্ট্রেলিয়ার সিডনির একটি গলফ মাঠে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় জরুরি অবতরণ করেছে ছোট বিমান। বেশ শক্তি নিয়ে বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও অলৌকিভাবে বেঁচে গেছেন বিমানটির ২ পাইলট।

    ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিমান থেকে প্রচণ্ড জোরে শব্দ শুনতে পারেন তারা। এরপর এটি হঠাৎ করেই মাটিতে আছড়ে পড়ে।

    ১৯৬৭ পাইপার চেরোকি মডেলের বিমানটিতে ছিলেন একজন প্রশিক্ষক পাইলট ও একজন শিক্ষানবিশ পাইলট। দুজনই সামান্য আঘাত নিয়ে বিমান থেকে বের হয়ে আসেন।

    রোববার (১৭ আগস্ট) বিমানটি চালাচ্ছিলেন শিক্ষানবিশ পাইলট। ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে গলফ মাঠে এটি জরুরি অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

    ‘এমজি আনটেমড’ নামে একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে বিমান আছড়ে পড়ার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, “ছোট বিমানটি গলফ মাঠে নেমে আসে… দর্শক এবং গলফাররা দ্রুত পাইলটদের বিমান থেকে বের করতে ছুটে যান। ভালো যে, কেউ গুরুতর আহত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।”

    পরবর্তীতে প্যারামেডিকস এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গলফ ক্লাবে আসেন বলে এই অ্যাকাউন্ট থেকে বলা হয়েছে।

    বিমানটি প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। এটির মালিক সিমন থমাস এ ঘটনার সময় এএফএলের একটি ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই জানতে পারেন তার বিমান জরুরি অবতরণ করেছে। বিমানের প্রশিক্ষক পাইলট বিমান অবতরণের কিছু সময়ের মধ্যেই তাকে ফোন করেন এবং জানান তারা ঠিক আছেন।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    মাঠ বিমান ইঞ্জিন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…