    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    যুক্তরাষ্ট্রে রেস্তোরাঁয় বন্দুক হামলা, নিহত ৩

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩৩ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩৩ পিএম

    যুক্তরাষ্ট্রে রেস্তোরাঁয় বন্দুক হামলা, নিহত ৩

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩৩ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে একটি রেস্তোরাঁয় বন্দুক হামলায় অন্তত ৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। খবর ফক্স নিউজের।

    সংবাদমাধ্যমটি জানায়, রোববার ভোররাত ৩টা ৩০ মিনিটের কিছু আগে ক্রাউন হাইটস এলাকার ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত টেস্ট অব দ্য সিটি লাউঞ্জ নামের রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার সময় এ গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে।

    নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কমিশনার জেসিকা টিশ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, একাধিক বন্দুকধারী এ হামলায় জড়িত ছিল। ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৩৬টি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে, যা বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোড়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

    তিনি বলেন, নিহতদের মধ্যে তিনজনই পুরুষ। তাদের বয়স যথাক্রমে ২৭, ৩৫ এবং অপর এক ব্যক্তির বয়স এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। আহতদের বয়স ২৭ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে। মোট ১১ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে আটজন পুরুষ এবং তিনজন নারী।

    সিটি কমিশনার টিশ জানান, “এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক এবং ভয়াবহ। তবে উল্লেখ্য, এ বছর নিউইয়র্ক সিটিতে সাত মাস শেষে এ ধরনের গুলির ঘটনা এবং ভুক্তভোগীর সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তাই আজকের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।”

    পুলিশ এখনো কোনো হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। হামলাকারীদের ধরতে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে।

    এমআর-২

