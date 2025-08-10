এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    নকল ও ভেজাল কসমেটিকস জব্দ, কারখানা মালিকের কারাদন্ড

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৯ পিএম
    নকল ও ভেজাল কসমেটিকস জব্দ, কারখানা মালিকের কারাদন্ড

    মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে নকল ও ভেজাল কসমেটিকস কারখানায় যৌথ অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী ও উপজেলা প্রশাসন।

    রবিবার(১৭ আগস্ট) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত জেলার শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কালাম খানের বাড়িতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

    বাংলাদেশ সেনা সদর দপ্তর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর অধীনে ১৯ বীর, মুন্সীগঞ্জ সেনা ক্যাম্পের মেজর ইহসানের নেতৃত্বে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া ইয়াসিনের (৩৫) দু’টি টিনশেট বিল্ডিং থেকে ২ হাজার বোতল অলিভ অয়েল, দেড়-হাজার বোতল অর্গানিক হেয়ার অয়েল, ১ হাজার ২০০ বোতল কিউট গ্লিসারিন, ৮০০ জেসমিন বডি স্প্রে, ১ হাজার ২০০ হোয়াইট বিউটি ক্রিম, ৭০০ লেমন ফ্রেশ স্প্রে, ৬৫০ বোতল বেবি অলিভ অয়েল, ১ হাজার ৪০০ পিস গৌড়ি ক্রিম, ৮০০ পিস লতা হারবাল ক্রিম, ৪০০ বোতল জাফরান হেয়ার অয়েল, ৩০০ বোতল টিউলিপ অলিভ অয়েল, ৫০ প্যাকেট স্টার্ট হেয়ার কালার, ২৫০ পিস নুর পাকিস্থানী ক্রিম,এলিজাবেথ ক্রিম, ১ হাজার ২০০ বোতল অরেঞ্জ হেয়ার অয়েল, ২৫ প্যাকেট সুগন্ধি ক্যামিকেল, ৪৫০ বোতল হেক্সিসোল, ২০০ পিস তিব্বত পমেট ক্রিম, ২ হাজার ৮৮ পিস কাশ্মীর মেহেদী, ১২ ডজন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিরাপদ কনডমসহ ২৪ টি বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ ও ভেজাল মিশ্রিত কসমেটিক্স আইটেম।

    এছাড়া ড্রাম ভর্তি ৭০০ লিটার তেল, ক্রিম তৈরির মেশিন, ৫ হাজার পিস বিভিন্ন পণ্যের খালি বোতল, বিভিন্ন পন্যের খালি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা।

    পরে ভ্রাম্যমান আদালতে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেল কারখানা মালিক ইয়াসিনকে ১ বছরের কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ইয়াসিনের বাড়ি লালমনির হাটের সদর উপজেলার মোগলহাট এলাকায়। তার বাবার নাম আব্দুল করিম। সে প্রায় ১৫ বছর ধরে এই এলাকায় ভাড়া থাকেন।

    এনআই

    নকল ও ভেজাল কসমেটিকস জব্দ কারখানা

