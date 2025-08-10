হোমনায় একই দিনে দুজনের মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লার হোমনা উপজেলায় পৃথক স্থান থেকে কবির হোসেন (৭০) ও সাইজুদ্দিন (৩৫) নামের দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেলে লাশ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃতরা হলেন, কবির হোসেন উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের তিতিয়া গ্রামের মৃত শব্দর আলীর ছেলে ও সাইজুদ্দিন একই উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের ঝগড়ারচর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জনা যায়, মৃত দুজনই মানসিক রোগী ছিলেন। এদের একজনের হার্টের অসুখ ছিল। তিতিয়া রঘনাথপুর গ্রামের কবির হোসেন শনিবার রাতে ঘর থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। সাইজুদ্দিনকে নিজ ঘরে রশিতে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে জনমনে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে হোমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, মৃত দুজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেন। লাশগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।