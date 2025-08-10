এইমাত্র
  • ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ
  • পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার
  • গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি
  • ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
  • ‘নেই-নেই’ রোগে আক্রান্ত কক্সবাজার ভেটেরিনারি হাসপাতাল!
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১২ পিএম
    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১২ পিএম

    মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১২ পিএম

    বিমান দুর্ঘটনায় নিহত-আহত পরিবারের ৯ দফা দাবির স্মারকলিপি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ। মিডিয়ার উপস্থিতির কারণ দেখিয়ে স্মারকলিপি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তারা।

    রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির সেমিনার কক্ষে দীর্ঘ এক ঘণ্টা অবস্থান করেন আহত ও নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরা। দাবি পূরণ না হওয়া এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘অপপ্রচারের’ জবাব চাইতে তারা স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে কর্তৃপক্ষ মিডিয়ার উপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় - এমন অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা।

    এর আগে গত ১২ আগস্ট নিহত ও আহতদের পরিবার ৮ দফা দাবি উত্থাপন করে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেন।

    নিহত ও আহত পরিবারের ৮ দফা দাবি ‍হলো:

    ১. সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

    ২. সারাদেশে মাইলস্টোন স্কুলসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

    ৩. সরকারের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) এবং প্রতি আহতদের জন্য ১ কোটি টাকা দিতে হবে।

    ৪. স্কুলের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ২ কোটি এবং প্রতি আহতদের জন্য ১ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

    ৫. রানওয়ে থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করতে হবে (অন্যথায় রানওয়ের স্থান পরিবর্তন করতে হবে)।

    ৬. কোচিং ব্যবসার মূলহোতা স্কুল শাখার প্রধান শিক্ষিকাকে (মিস খাদিজা) ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার সুষ্ঠু বিচার করতে হবে।

    ৭. স্কুলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আমাদের দেখাতে হবে। এবং

    ৮. বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জনহীন জায়গায় করতে হবে।

    এসকল দাবি নিয়ে রোববার সকালে অভিভাবকরা স্কুলের প্রধান ফটকে জড়ো হন। নিরাপত্তাকর্মীদের বাধা উপেক্ষা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। পরে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ আলম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ বুলবুলের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হলেও স্মারকলিপি গ্রহণে রাজি হয়নি মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ।

    নিহত শিক্ষার্থী তাহিয়া আশরাফ নাজিয়া ও আরিয়ান আশরাফ নাফির বাবা আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ তার মেয়েকে কোচিংয়ে আটকে রাখায় ছেলে বোনকে আনতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

    অন্যদিকে নিহত ফাতেমা আক্তারের মামা লিয়ন মীর অভিযোগ করে বলেন, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষ মিথ্যাচার করছে। তারা দাবি করছে অভিভাবকরা কোচিংয়ের জন্য আবেদন করেছেন। বাস্তবে শিক্ষকরাই ফরম্যাট পাঠিয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিতে বাধ্য করেছে।’

    তিনি আরও জানান, অপপ্রচারের জবাব চাইতেই তারা স্মারকলিপি দিতে এসেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ না করায় অভিভাবকরা নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

    তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, অভিভাবকরা ‘বিশৃঙ্খল’ পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

    ট্যাগ :

    মাইলস্টোন কলেজ বিমান দুর্ঘটনা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…