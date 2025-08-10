মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত-আহত পরিবারের ৯ দফা দাবির স্মারকলিপি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ। মিডিয়ার উপস্থিতির কারণ দেখিয়ে স্মারকলিপি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তারা।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির সেমিনার কক্ষে দীর্ঘ এক ঘণ্টা অবস্থান করেন আহত ও নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরা। দাবি পূরণ না হওয়া এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘অপপ্রচারের’ জবাব চাইতে তারা স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে কর্তৃপক্ষ মিডিয়ার উপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় - এমন অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা।
এর আগে গত ১২ আগস্ট নিহত ও আহতদের পরিবার ৮ দফা দাবি উত্থাপন করে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেন।
নিহত ও আহত পরিবারের ৮ দফা দাবি হলো:
১. সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
২. সারাদেশে মাইলস্টোন স্কুলসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।
৩. সরকারের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) এবং প্রতি আহতদের জন্য ১ কোটি টাকা দিতে হবে।
৪. স্কুলের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ২ কোটি এবং প্রতি আহতদের জন্য ১ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে।
৫. রানওয়ে থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করতে হবে (অন্যথায় রানওয়ের স্থান পরিবর্তন করতে হবে)।
৬. কোচিং ব্যবসার মূলহোতা স্কুল শাখার প্রধান শিক্ষিকাকে (মিস খাদিজা) ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার সুষ্ঠু বিচার করতে হবে।
৭. স্কুলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আমাদের দেখাতে হবে। এবং
৮. বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জনহীন জায়গায় করতে হবে।
এসকল দাবি নিয়ে রোববার সকালে অভিভাবকরা স্কুলের প্রধান ফটকে জড়ো হন। নিরাপত্তাকর্মীদের বাধা উপেক্ষা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। পরে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ আলম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ বুলবুলের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হলেও স্মারকলিপি গ্রহণে রাজি হয়নি মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ।
নিহত শিক্ষার্থী তাহিয়া আশরাফ নাজিয়া ও আরিয়ান আশরাফ নাফির বাবা আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ তার মেয়েকে কোচিংয়ে আটকে রাখায় ছেলে বোনকে আনতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়।
অন্যদিকে নিহত ফাতেমা আক্তারের মামা লিয়ন মীর অভিযোগ করে বলেন, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষ মিথ্যাচার করছে। তারা দাবি করছে অভিভাবকরা কোচিংয়ের জন্য আবেদন করেছেন। বাস্তবে শিক্ষকরাই ফরম্যাট পাঠিয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিতে বাধ্য করেছে।’
তিনি আরও জানান, অপপ্রচারের জবাব চাইতেই তারা স্মারকলিপি দিতে এসেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ না করায় অভিভাবকরা নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানাবেন।
তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, অভিভাবকরা ‘বিশৃঙ্খল’ পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।