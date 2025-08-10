ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন। ছয় দিনে ডাকসুতে মোট ১২৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। একই দিনে হল সংসদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১০৮ জন।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি জানান, ষষ্ঠ দিনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১ জন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ৩ জন, সম্পাদক পদে ২৩ জন এবং সদস্য পদে ৩২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ২৫ জন।
প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, ছয় দিনে ডাকসুতে মোট ১২৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে ভিপি পদে ১৯ জন, জিএস পদে ২ জন, এজিএস পদে ৫ জন, সম্পাদক পদে ৪৪ জন এবং সদস্য পদে ৫৫ জন। এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৩৮ জন।
প্রসঙ্গত, আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন প্রার্থীরা। ১৯ আগস্টের মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
আরডি