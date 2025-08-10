পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় গত কয়েকদিনে প্রায় ৩৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন শান্তিতে নোবলজয়ী মালালা ইউসুফজাই।
রোববার (১৭ আগস্ট) মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে তিনি লিখেছেন, “বিপর্যয়কর বন্যায়— বিশেষ করে গিলগিত-বালতিস্তান থেকে আজাদ কাশ্মির, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখাওয়ার বুনার, সুয়াত, বাজুর এবং সাংলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারের জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। যারা প্রিয়জন, বাড়ি এবং জীবিকা হারিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।”
খাইবার পাখতুনখাওয়ার প্রাদেশিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) তথ্য অনুযায়ী, গত ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তানে ৩৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যারমধ্যে শুধুমাত্র খাইবার পাখতুনখাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৩২৪ জনের। এছাড়া সোয়াত, সাংলা এবং অন্যান্য বিভাগে অসংখ্য বাড়ি, স্কুল ধসে গেছে।
মালালার পৈতৃক বাড়ি সাংলাতে। তিনি ২০২৫ সালের মার্চে তার গ্রাম বারকানায় আসেন। সোয়াতে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় বেঁচে গিয়ে যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ ১৩ বছর পর নিজের গ্রামে আসেন তিনি।
গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এরমধ্যে কিছু জায়গায় মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও মেঘ বিস্ফোরণে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়ে নিচু অঞ্চলের হাজার হাজার বাড়িঘর ভেঙে গেছে। অনেক মানুষ এখনো সেগুলোর নিচে চাপা পড়ে আছেন।
পাকিস্তানে নিহতের শঙ্কা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি অব্যহত থাকতে পারে। এতে করে আরও মানুষ হতাহত পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সূত্র: দ্য নেশন
এবি