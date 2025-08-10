এইমাত্র
  • ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ
  • পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার
  • গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি
  • ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
  • ‘নেই-নেই’ রোগে আক্রান্ত কক্সবাজার ভেটেরিনারি হাসপাতাল!
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৭ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৭ পিএম

    ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৭ পিএম

    ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) আগামী মাসে নতুন এক্সিকিউটিভ এনক্লেভে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে, যা এতদিন সাউথ ব্লকে ছিল। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এই নতুন ভবনেই থাকবে পিএমও, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয় ও আধুনিক কনফারেন্স সুবিধা। নতুন পিএমও ভবনটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনেরও কাছাকাছি। খবর, এনডিটিভি’র।

    প্রতিবেদন অনু্যায়ী, পুরোনো ভবনগুলোতে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় এবং আধুনিক সুবিধার অভাবে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভারতের উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিচ্ছবি হিসেবে নতুন দপ্তর ভবনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল।

    এর আগে, দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে কার্তব্য ভবন-৩ এ সরানো হয়, যেটি প্রধানমন্ত্রী চলতি মাসেই উদ্বোধন করেছেন।

    উদ্বোধনী ভাষণে মোদি জানান, ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো এতদিন ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছিল— যেখানে পর্যাপ্ত জায়গা, আলো-হাওয়া ও অবকাঠামো ছিল না।

    তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন, কীভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তর শত বছর ধরে এভাবে চলেছে।

    নতুন পিএমও-র একটি নামকরণও হতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এর নামের সঙ্গে ‘সেবা’র চেতনা যুক্ত থাকবে। তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পিএমও হবে জনগণের দফতর, মোদির পিএমও নয়।

    এবি

    ট্যাগ :

    ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…