চাটমোহরে যুবলীগ সভাপতি নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো. হাফেজ মল্লিককে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার করেছে চাটমোহর থানা পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে উপজেলার রেলবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত হাফেজ মল্লিক উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও একই ইউনিয়নের মহরমখালী গ্রামের রজব মল্লিকের ছেলে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মনজুরুল আলম জানান, আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলায় ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী সে। তবে তার রাজনৈতিক পরিচয় আমার জানা নেই।
এনআই