এইমাত্র
  • ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ
  • পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার
  • গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি
  • ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
  • ‘নেই-নেই’ রোগে আক্রান্ত কক্সবাজার ভেটেরিনারি হাসপাতাল!
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    জেলের জালে সজারু মাছ

    জাহিদ রিপন, পটুয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৭ পিএম
    জাহিদ রিপন, পটুয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৭ পিএম

    জেলের জালে সজারু মাছ

    জাহিদ রিপন, পটুয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৭ পিএম

    পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলে বেল্লাল মাঝির জালে ধরা পড়েছে সাড়ে তিন কেজি ওজনের একটি তিলক পটকা মাছ বা সজারু মাছ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় মাছটি আলীপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের কামাল ফিস আড়তে নিয়ে আসা হয়। গত শুক্রবার কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়া এলাকায় ওই জেলের মাছটি পরে। তবে মাছটি কেউ ক্রয় না করায় ওই আড়তে ফেলে রেখে যায় ওই জেলে।

    এদিকে এর আগে এ উপকূলে এ ধরনের মাছ ধরা না পড়ায় মাছটি আড়তে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক নজর দেখতে ভীড় জমায় উৎসুক জনতা।

    জেলে বেল্লাল মাঝি জানান, অন্যান্য মাছের সঙ্গে এ মাছটিও আমার জালে ধরা পড়ে। এর আগে কখনো এ ধরনের মাছ আমার জালে ধরা পড়েনি। মনে করেছিলাম মাছ বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এ মাছের কোনো চাহিদা না থাকায় আড়তের সামনে ফেলে রেখে চলে এসেছি।

    কামাল ফিসের মালিক কামাল হোসেন বলেন, মাছটা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। দেখতে কেমন যেন ফোলা আর কাঁটাওয়ালা। বলতে গেলে মাছটি ভয়ংকর সুন্দর।

    কলাপাড়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বঙ্গোপসাগরে জেলের জালে ধরা মাছটি 'পটকা মাছ' (Porcupinefish): এটি Diodontidae পরিবারের একটি মাছ। এর ইংরেজি নাম "porcupinefish" বা "spotted porcupinefish"। এরা নিজেদের শরীরকে ফুলিয়ে বড় করতে পারে এবং শরীরে কাঁটাযুক্ত হওয়ার কারণে শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। বাংলাতে এই মাছ "সজারু মাছ" বা "তিলক সজারু পটকা" নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে এই মাছের বেশ কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়।

    তিনি আরও বলেন, বাংলায় অনেকে একে ফোলকা বা কাঁটাওয়ালা ফোলকা মাছ বলে থাকে। এদের শরীরে এক ধরনের টেট্রোডোটক্সিন (Tetrodotoxin) নামক বিষ থাকে, যা অত্যন্ত মারাত্মক। এই বিষ এতটাই শক্তিশালী যে মানুষের জন্য মারাত্মক প্রাণঘাতী হতে পারে। মাছের লিভার, ডিম্বাশয়, চামড়া ও অন্ত্রে বিষ সবচেয়ে বেশি থাকে। সামান্য পরিমাণ খেলেও হতে পারে অসাড়তা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, পক্ষাঘাত (Paralysis) এবং মারাত্মক ক্ষেত্রে মৃত্যু। এই মাছ খাওয়া উচিত নয়। রান্না করেও বিষ দূর করা যায় না।

    এনআই

    ট্যাগ :

    জেলের জালে সজারু মাছ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…