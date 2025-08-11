এইমাত্র
  • কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু
  • ডিবির হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
  • নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু
  • ১৮ বছর আগে বরখাস্ত ৮৫ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের নির্দেশ
  • চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল
  • বিদেশে পাচারকৃত অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান
  • সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার
  • দেশের বাজারে আজ যে দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ
  • নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০
  • গজারিয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আট বসতঘর পুড়ে ছাই
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩২ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩২ এএম

    নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩২ এএম

    নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য সোকোতে নৌকা ডুবির ঘটনায় প্রায় ৪০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারীরা। দেশটির জরুরি সংস্থা রোববার (১৭ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্স

    এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এনইএমএ) জানিয়েছে, ওই নৌকাটিতে প্রায় ৫০ জনের বেশি যাত্রী বোঝাই ছিল। তাদেরকে নিয়ে রোববার সকালে এটি ডুবে যায়। এদের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকী ৪০ জনই নিখোঁজ রয়েছে।

    নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবি একটি সাধারণ ঘটনা। বিশেষ করে দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে। তবে বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে বেশি নৌকা ডুবি হয়।

    এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টে নৌকা ডুবির ঘটনায় সোকোতো রাজ্যে অন্তত ১৬ জন কৃষক নিহত হয়। এছাড়া গত দুই দিন আগে মধ্য নাইজেরিয়াতে পৃথক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়।

    এবি

    ট্যাগ :

    নাইজেরিয়া নোকৗ ডুবি নিখোঁজ ৪০

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…