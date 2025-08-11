টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট)

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি হবে লিডস ও এভারটন। সিনসিনাটি ওপেনে রয়েছে নারীদের সেমিফাইনাল। এছাড়া লা লিগা, টপ এন্ড সিরিজের পাশাপাশি মাঠে গড়াবে দ্য হানড্রেডের পুরুষ ও নারী এককের ম্যাচ। চলুন এক নজরে দেখা নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:
ক্রিকেট:
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
মেলবোর্ন স্টারস-নেপাল
সকাল সাড়ে ৭টা, টি-স্পোর্টস
ক্যাপিটাল-নর্দার্ন
সকাল সাড়ে ১০টা, টি-স্পোর্টস
শাহিনস-রেনেগেডস
বেলা আড়াইটা, টি-স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
সাউদার্ন-ওভাল
রাত সাড়ে ১১টা, সনি স্পোর্টস-১
দ্য হানড্রেড (নারী)
সাউদার্ন-ওভাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস-১
ফুটবল:
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-এভারটন
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট-১
লা লিগা
এলচে-বেতিস
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
টেনিস:
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস-২
এবি