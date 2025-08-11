মিরপুরে ভবন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বর মেট্রোস্টেশনের পাশে একটি গার্মেন্টস এক্সেসরিজের অফিস থেকে ইমরান হোসেন আফজাল নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ইমরান ওই অফিসে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন।
নিহতের স্বজনরা জানান, শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ইমরান। রোববার রাতে এক আত্মীয় তাদের ফোন দিয়ে মিরপুর-১১ মেট্রোস্টেশনের কাছে যেতে বলেন। এ সময় তিনি জানান, ইমরানের মরদেহ পাওয়া গেছে।
নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, ইমরান যে অফিসে চাকরি করতেই সেই অফিসের মালিকের ছেলে ইমরানকে হত্যা করেছে।
পুলিশ জানায়, সন্দেহভাজন হিসেবে মালিকের ছেলেকে হেফাজতে নেয়া হয়েছে। নিহত ইমরানের বাড়ি শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ এলাকায়।
এবি