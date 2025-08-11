এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল

    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৯ এএম
    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৯ এএম

    কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নেমেছেন। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ধরে কক্সবাজার-টেকনাফের প্রধান সড়ক অচল করে রেখেছেন আন্দোলনকারীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সড়ক অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়ক অবরোধ করে কোটবাজারের প্রধান মোড়ে এ কর্মসূচি শুরু করেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।

    এতে উখিয়া-টেকনাফ আঞ্চলিক মহাসড়কে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে, ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। সকাল থেকে টেকনাফমুখী ও উখিয়াগামী বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যানসহ বিভিন্ন পরিবহন দাঁড়িয়ে থাকায় চরম যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

    উখিয়া শাহপুরী হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম সময় কণ্ঠস্বরকে জানান, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধানের চেষ্টা চলছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে।

    এদিকে খবর পেয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করলেও বেলা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। ফলে উখিয়া-টেকনাফ সড়কে দীর্ঘ লাইনে আটকা পড়ে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েন।

    উখিয়া শাহপুরী হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম সময়ের কণ্ঠস্বরকে জানিয়েছেন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টা চলছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সমাধানের চেষ্টা চলছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

