এইমাত্র
  • কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু
  • ডিবির হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
  • নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু
  • ১৮ বছর আগে বরখাস্ত ৮৫ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের নির্দেশ
  • চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল
  • বিদেশে পাচারকৃত অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান
  • সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার
  • দেশের বাজারে আজ যে দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ
  • নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০
  • গজারিয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আট বসতঘর পুড়ে ছাই
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু

    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩১ পিএম
    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩১ পিএম

    নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু

    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩১ পিএম

    নড়াইল সদর উপজেলায় সাপের কামড়ে টিপু মুন্সী (৫৭) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) দিনগত রাত ২টার দিকে চন্ডীবরপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে নিজ বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। পরে রাত ৩টার দিকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

    তিনি ওই গ্রামের মুন্সী হাবিবুর রহমান ওরফে শাম মুন্সীর ছেলে। তিনি পেশায় ইজিবাইক চালক ছিলেন। তার এক স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

    পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার টিপু মুন্সী রাতের খাবার খেয়ে প্রতিদিনের ন্যয় নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রাত ২টার দিকে তিনি ঘরের বাইরে যান। নিজ ঘরের পাশে টিউবওয়েল কাছ থেকে তাকে বিষধর সাপ কামড় দেয়। টিপুকে প্রথমে পাশ্ববর্তী বাধাল গ্রামের এক ওঝার (কবিরাজ) কাছে নেয়া হয়। ঝাঁড়ফুঁক করে তিনি ব্যর্থ হলে পরে টিপুকে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

    চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য (মেম্বার) মোস্তফা কামাল মুঠোফোনে সোমবার সাড়ে ১১টায় সময়ের কন্ঠস্বরকে বলেন, ‘রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে টিপু মুন্সী ঘরের বাইরে আসলে বিষধর সাপে কামড় দেয়। হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তার দাফনের প্রস্তুতি চলছে। তার মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর মাঝে শোক বিরাজ করছে।’

    এআই

    ট্যাগ :

    নড়াইল সাপ কামড় মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…