নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু

নড়াইল সদর উপজেলায় সাপের কামড়ে টিপু মুন্সী (৫৭) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দিনগত রাত ২টার দিকে চন্ডীবরপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে নিজ বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। পরে রাত ৩টার দিকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
তিনি ওই গ্রামের মুন্সী হাবিবুর রহমান ওরফে শাম মুন্সীর ছেলে। তিনি পেশায় ইজিবাইক চালক ছিলেন। তার এক স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার টিপু মুন্সী রাতের খাবার খেয়ে প্রতিদিনের ন্যয় নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রাত ২টার দিকে তিনি ঘরের বাইরে যান। নিজ ঘরের পাশে টিউবওয়েল কাছ থেকে তাকে বিষধর সাপ কামড় দেয়। টিপুকে প্রথমে পাশ্ববর্তী বাধাল গ্রামের এক ওঝার (কবিরাজ) কাছে নেয়া হয়। ঝাঁড়ফুঁক করে তিনি ব্যর্থ হলে পরে টিপুকে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য (মেম্বার) মোস্তফা কামাল মুঠোফোনে সোমবার সাড়ে ১১টায় সময়ের কন্ঠস্বরকে বলেন, ‘রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে টিপু মুন্সী ঘরের বাইরে আসলে বিষধর সাপে কামড় দেয়। হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তার দাফনের প্রস্তুতি চলছে। তার মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর মাঝে শোক বিরাজ করছে।’
এআই