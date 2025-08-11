এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    ক্রুদের ধর্মঘটে এয়ার কানাডার ৭০০ ফ্লাইট বাতিল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বেতন বাড়ানোর দাবিতে কেবিন ক্রুদের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ফ্লাইট স্থগিত করে কানাডার সবচেয়ে বড় উড়োজাহাজ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান এয়ার কানাডা। স্থানীয় সময় শনিবার ধর্মঘট শুরু হয়। এরপর ৭০০ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, বিপত্তিতে পড়েছে ১ লাখ যাত্রী।

    রবিবার ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে সরকারের দেওয়া নির্দেশের ওপর ভরসা করছে তারা।

    বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, বেতন বাড়ানোর দাবিতে শনিবার ধর্মঘটের ডাক দেয় এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুরা। ১৯৮৫ সালের পর এই প্রথম এমন ধর্মঘট দেখল প্রতিষ্ঠানটি। নতুন এক চুক্তি নিয়ে মাসের পর মাস সমঝোতা করার পর এই কর্মসূচির ডাক দিলেন তারা।

    সাময়িক এ অসুবিধার জন্য ভুক্তভোগী যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এয়ার কানাডা। এর সহযোগী সংস্থা এয়ার কানাডা রুজের অধীনে চলাচল করা ফ্লাইটও স্থগিতের আওতায় রয়েছে। এ অবস্থায় অন্য কোনো এয়ারলাইনসে ভ্রমণ নিশ্চিত না করে বিমানবন্দরে না যেতে ভুক্তভোগী যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

    বিশ্বের ১৮০টি শহরে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে এয়ার কানাডা। এবার এই গুরুত্ব বিবেচনায় তারা ফের ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা করেছে। তবে আগামী ৭-১০ দিন ফ্লাইটের সময়সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে। ধর্মঘটের আগাম আভাসে গত শুক্রবার থেকেই ফ্লাইট বাতিল শুরু করেছিল তারা।

    এর আগে গতকাল শনিবার সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। দ্য কানাডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স বোর্ড (সিআইআরবি) নির্দেশ দেয়, কেবিন ক্রুরা যাতে স্থানীয় সময় রবিবার দুপুর ২টার দিকে কাজে ফেরে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ধর্মঘট এয়ার কানাডা ফ্লাইট বাতিল

