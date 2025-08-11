উল্লাপাড়ায় উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণ

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের তিন শতক জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ওবাইদুল নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তিনি উপজেলার সলপ হাটখোলা গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, ওবাইদুল ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর সলপ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তিন শতাংশ জায়গা নিজের দাবি করে দখলে নেয়। সম্প্রতি সেখানে বাড়িও নির্মাণ করেছে। এছাড়াও, তার বিরুদ্ধে কৃষকগঞ্জ বাজারে সিএনজি স্ট্যান্ডের পাশেই সরকারি সম্পত্তি দখল করে দোকান নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই মারধরের শিকার হতে হয়।
অভিযুক্ত ওবাইদুলের কাছে জানতে চাইলে তিনি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা নিজের বলে দাবি করেন।
সলপ ইউনিয়নের রামঘাতি গ্রামের মঞ্জরুল ইসলাম বলেন, সলপ হাটখোলা গ্রামের ওবাইদুল নামে ব্যক্তিটির কাজ মানুষের জায়গা ও সরকারি সম্পত্তি দখল করা। তাকে কেউ বাঁধা দিতে আসলেই মারধর করেন। তার নিজের জায়গাও ওবাইদুল দখল করেছে।
সলপ উপ-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এসএম জাকারিয়া মনি বলেন, তিন শতাংশ জায়গা তাদের অফিসের সামনে দীর্ঘদিন যাবৎ আঙিনা হিসেবে ছিল। কিন্তু ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর স্থানীয় ওবাইদুল নামে ব্যক্তিটি জায়গাটি নিজের বলে দাবি করে পরে তার দাবিকৃত জায়গাটি দখলে নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছে।
এ বিষয়ে সলপ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, ওবাইদুলের সরকারি সম্পত্তি দখলের সংবাদ পেয়েই সেখানে ভূমি অফিসের লোকজন পাঠানো হয়। ওবাইদুলকে বাঁধা দিলে তিনি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী ভূমি কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে দখলকৃত সম্পত্তির বিষয়ে জানানো হয়েছে।
উল্লাপাড়া সহকারী কমিশনার ভূমি শারমিন সুলতানা রিমা বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত রয়েছেন। ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন হাতে পেলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পিএম