    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৫ পিএম
    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৫ পিএম

    নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৫ পিএম

    নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহতের ঘটনায় ঘাতক ট্রাকচালক কাশেমকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে নরসিংদীর পলাশ থানার ঘোড়াশাল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) আড়াইহাজারে বেপরোয়া ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নারীসহ চারজন নিহত হন।

    গত ১২ আগস্ট দুপুর ২টার দিকে লাউসা গ্রামের আবুল বাশার সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বন্দর থানার মনদপুর অটোরিকশা স্ট্যান্ড থেকে রওনা হন। তিনি যাত্রী নিয়ে বিশনন্দি ফেরীঘাটে যাচ্ছিলেন। দুপুর ৩টার দিকে আড়াইহাজারের কড়ইতলা এলাকার রামচন্দ্রদী ব্রিজের পূর্ব পাশের ঢালে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি ট্রাক অসাবধানতার সঙ্গে চলাচলের সময় ধাক্কা দিলে বাশারের অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়

    এতে ঘটনাস্থলেই মোসা. পানু বেগম (৪২) ও লিটন চন্দ্র দাস (৩২) নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে অটোরিকশাচালক আবুল বাশার (৪৫) ও জাকির হোসেন (৫৫) মারা যান। এছাড়া আহত সোহাগী (১৮), রাবেয়া (৫০) ও রিয়া (১০) বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

    র‍্যাব জানায়, র‍্যাব-১১ এর একটি গোয়েন্দা দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দ্রুত তদন্ত শুরু করে। তারা ট্রাকে থাকা ঘাতক চালক কাশেমের অবস্থান সনাক্ত করে নজরদারি শুরু করে। আজ সোমবার সকালে নরসিংদীর পলাশ থানার ঘোড়াশাল এলাকা থেকে কাশেমকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রমের জন্য আড়াইহাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

    আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আজ সকালে র‍্যাব-১১ আসামিকে আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি।’

    নারায়ণগঞ্জ সড়ক দুর্ঘটনা চারজন মৃত্যু ট্রাকচালক গ্রেপ্তার

