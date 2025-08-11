এশিয়া কাপে এবারের লক্ষ্য ট্রফি জেতা: জাকের আলী

এশিয়া কাপের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনবার ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। প্রতিবারই শিরোপার দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসতে হয়েছে টাইগারদের। এবার বাংলাদেশ সেই ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে চায় বলে জানিয়েছেন জাতীয় দলের ব্যাটার জাকের আলী।
সোমবার (১৮ আগস্ট) এক সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।
মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাকের বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য এবার ট্রফি জেতা। ইনশাআল্লাহ আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই খেলতে যাচ্ছি। ড্রেসিংরুমে থাকা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, এই দল শিরোপা জিততে পারে। সবার মধ্যে দারুণ একটা মানসিকতা কাজ করছে।’
বাংলাদেশ সবশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলেছিল সাত বছর আগে। ভারতের বিপক্ষে সেবার ৩ উইকেটের হার দেখতে হয়েছিল তাদের। আগামী সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে শুরু হবে এশিয়া কাপের নতুন আসর।
এবারের আসরে তুলনামূলক তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া হতে পারে বাংলাদেশ দল। ফলে নতুন ও তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল নিয়ে আশাবাদী হলেও চ্যালেঞ্জ কম নয়।
এক সময় এশিয়ান ক্রিকেটে আধিপত্য দেখিয়েছিল ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। বর্তমানে তালিকায় যোগ হয়েছে আফগানিস্তানও। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় এই চার দলই কাগজে-কলমে বাংলাদেশের চেয়ে ঢের এগিয়ে দলটি। এমনকি টুর্নামেন্টের তুলনামূলকভাবে দুর্বল হংকংয়ের বিরুদ্ধেও অতীতে হারের অভিজ্ঞতা রয়েছে টাইগারদের।
এদিকে আসন্ন এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজকে সামনে রেখে কঠোর প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ দল। ১৫ আগস্ট থেকে স্কিল ট্রেনিং শুরু হলেও তার আগেই হয়েছিল ফিটনেস অনুশীলন। আজ (১৮ আগস্ট) ঢাকায় অনুশীলনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করা হয়। আগামীকাল (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হবে টাইগাররা।
আরডি