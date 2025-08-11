শান্তির আশায় যুক্তরাষ্টে পৌঁছেছেন জেলেনস্কি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
জেলেনস্কি জানিয়েছেন, সব পক্ষই যুদ্ধের দ্রুত অবসান চায়। একই সঙ্গে তিনি স্থায়ী শান্তির আহ্বান জানান।
জেলেনস্কি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেন, ‘আমরা সবাই দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে এই যুদ্ধের অবসান ঘটানোর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি।’ খবর এএফপির।
তিনি সোমবার ইউরোপীয় নেতাদের একটি দলসহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন।
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ বৈঠক ইউক্রেন ইস্যুতে কোনো চুক্তি ছাড়াই শুক্রবার শেষ হওয়ার তিন দিন পর ওয়াশিংটনে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকের পরের দিন শনিবার জেলেনস্কি কিয়েভের ইউরোপীয় মিত্রদের আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানান।
জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, রাশিয়া যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে যুদ্ধের অবসান প্রক্রিয়াকে জটিল করছে। ফলে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাতের অবসানের প্রচেষ্টা জটিল হয়ে উঠছে।
