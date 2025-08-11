এইমাত্র
  • ইসরায়েলের তেল শোধনাগারে ইরানের হামলায় প্রাণ যায় ৩ জনের
  • একদল শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে: ছাত্রদল
  • ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি
  • আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার ২৫ বছর, বিচার হবে কবে?
  • মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    শেবাচিমের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আল্টিমেটাম

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৩৬ পিএম
    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৩৬ পিএম

    শেবাচিমের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আল্টিমেটাম

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৩৬ পিএম

    চিকিৎসক ও কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় বিচার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেছেন বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা। একই দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) শেবামেকে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দিয়ে হাসপাতালের সামনে একই দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

    অপরদিকে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের দাবিতে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় বিচারের দাবিতে বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন আন্দোলনের ছাত্র-জনতা।

    উল্লেখ্য, ১৭ আগস্ট শেবামেকের সামনে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার আন্দোলনের বিক্ষোভ চলাকালীন ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থী এবং হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্টাফরা পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ করেন। ওই ঘটনার পর থেকে ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা কর্মবিরতিতে যান। অপরদিকে গত ২৩ দিন ধরে শেবামেক হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবাসহ সারা দেশব্যাপী স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ছাত্র-জনতা।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    শেবাচিম চিকিৎসক আল্টিমেটাম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…