এইমাত্র
  • ইসরায়েলের তেল শোধনাগারে ইরানের হামলায় প্রাণ যায় ৩ জনের
  • একদল শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে: ছাত্রদল
  • ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি
  • আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার ২৫ বছর, বিচার হবে কবে?
  • মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মৌলভীবাজারে ১১০০ টাকার জন্য ব্যবসায়ীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

    অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম
    অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম

    মৌলভীবাজারে ১১০০ টাকার জন্য ব্যবসায়ীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

    অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম

    মৌলভীবাজার শহরের শমসেরনগর সড়কের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী শাহ ফয়েজুল রহমান রুবেল হত্যার রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জুয়েল মিয়া (২২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেন।

    পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত জুয়েল মিয়া একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন। একপর্যায়ে তার কাজ না থাকায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে মৌলভীবাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছিনতাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে একাধিক দোকানে জনসমাগম বেশি থাকায় তিনি ছিনতাই করার সাহস পাননি। পরবর্তীতে গত ৭ আগস্ট মৌলভীবাজারের শমসেরনগর রোডের সদাইপাতি নামের ওই প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ী রুবেলকে একা পেয়ে তিনি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন।

    তিনি তার দোকানে রঙ কেনার কথা বলে ঢুকে, একপর্যায়ে ব্যবসায়ী রুবেল তার দোকানের ভিতরের দিকে প্রবেশ করলে ঘাতক জুয়েল তাকে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় রুবেল চেচামেচি করলে তাকে বেশ কয়েকটি আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন জুয়েল। পরবর্তীতে রুবেলের ক্যাশ খুলে সেখানে থাকা ১১০০ টাকা তিনি নিয়ে পালিয়ে যান।

    এআই

    ট্যাগ :

    মৌলভীবাজার টাকা ব্যবসায়ী হত্যা গ্রেপ্তার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…