ভোলায় পৃথক ঘটনায় দু'জনের মরদেহ উদ্ধার

ভোলায় পৃথক দুই ঘটনায় কাজল হোসেন (৫৭) ও নাছির (৪০) নামের দু'জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) মধ্যে রাত থেকে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত ভোলা সদর ও তজুমদ্দিন উপজেলায় পৃথক দু'টি ঘটনায় ওই দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনায় নিহতরা হলেন, দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মোস্তফা মিয়ার ছেলে কাজল এবং তজুমদ্দিন উপজেলার শুম্ভুপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা নাছির মিয়া।
জানা গেছে, বিগত শুক্রবার সকালে নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাসা বের হয়ে নিখোঁজ হন কাজল। নিখোঁজের ৩ দিন পর গতরাতে ভোলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের একটি খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক। ধারণা করা হচ্ছে, তার অটোরিকশাটি ছিনতাই করার জন্য দূর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে।
অপরদিকে, সোমবার দুপুরে স্থানীয় একটি বাগানে সুপারি চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে নাছির নামের আরেক যুবকের মৃত্যু হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মাদকের টাকার জন্য সুপারি চুরি করতে গিয়ে তার এমন মৃত্যু হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এসব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আরডি