ধাওয়া খেয়ে সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিল ভুয়া পুলিশ, অতঃপর..

    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৫ পিএম
    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৫ পিএম

    রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার সোনাপুর মোড় এলাকায় থেকে এক ভূয়া পুলিশকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১২ টায় তাকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটককৃত ভূয়া পুলিশকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কালুখালী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

    ঘটনায় আটককৃত তুষার শেখ (২৩) কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার শেখপাড়ার বিহাড়িয়া গ্রামের মৃত জয়নাল শেখের ছেলে।

    জানা গেছে, সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে কালুখালীর সোনাপুর মোড়ে তুষার পুলিশ পরিচয়ে ঘোরাফেরা করে। তার ঘোরাফেরা সন্দেহজনক হওয়ায় স্থানীয় জনতা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তুষার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন তাকে ধাওয়া করে।

    লোকজনের ধাওয়া খেয়ে তুষার কালুখালী সেনাক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। এ সময় কালুখালী সেনাক্যাম্পের একটি টিম তাকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কালুখালী থানায় হস্তান্তর করে।

    এ ব্যাপারে কালুখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান বলেন, ‘আটককৃত ভূয়া পুলিশকে সেনাবাহিনী আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

