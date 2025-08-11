নড়াইলে ট্রাক চাপায় নারীর মৃত্যু

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের কালনা এলাকায় ট্রাকের চাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে কালনা ব্রিজের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম ফাতেমা বেগম (৪৫)। তিনি উপজেলার চর-কালনা গ্রামের তকদির মোল্যার স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর দুইটার দিকে ওই নারী কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের চর-কালনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নিজ বাড়ি থেকে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় কালনা থেকে লোহাগড়া গামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফাতেমাকে চাপা দেয়। এ সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান ফাতেমা। খবর পেয়ে লোহাগড়া ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তার মরদেহ উদ্ধার করে। পরে তুলারামপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ তাদের হেফাজতে নেয়।
নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, ‘এ ব্যাপারে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আরডি