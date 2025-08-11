এইমাত্র
    মির্জাপুরে স্বামীর কুড়ালের কোপে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

    মো. সানোয়ার হোসেন, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩৭ পিএম
    মির্জাপুরে স্বামীর কুড়ালের কোপে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

    টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে স্বামীর কুড়ালের কোপে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন অভিযুক্ত স্বামী লতিফ মিয়া।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার তরফপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে এ হত্যার ঘটনা ঘটে।

    নিহত উপজেলার তরফপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের লতিফ মিয়ার স্ত্রী রোজী বেগম। তিনি একই ইউনিয়নের মুচির চালা গ্রামের হাসমত আলীর মেয়ে বলে জানা গেছে।

    পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে মনোমালিন্য চলছিলো। এর জেরে রোজী বেগম গত ৩ দিন আগে বাবার বাড়ি চলে যায়। রবিবার বিষয়টির মিমাংসা হওয়ার পর স্বামীর বাড়িতে আসে রোজী বেগম। এরপর সোমবার দুপুরেই এই ঘটনা ঘটে।

    মির্জাপুর থানার ওসি মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানান, সংবাদ পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পৌছেছি। মরদেহ উদ্ধার করে পরবর্তী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

