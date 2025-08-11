এইমাত্র
    লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৪৮ পিএম
    র‍্যাব- ২ এর উপ-অধিনায়ক নাজমুল্লাহেল ওয়াদুদ ।। ছবি: সংগৃহীত

    গণঅভ্যূত্থান পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে লুট হওয়া প্রায় দেড় হাজার আগ্নেয়াস্ত্র এখনও উদ্ধার হয়নি বলে জানিয়েছে র‍্যাব। আগামী নির্বাচনের আগে লুট হওয়া এসব অস্ত্র উদ্ধার করতে না পারলে নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান র‍্যাব- ২ এর উপ-অধিনায়ক নাজমুল্লাহেল ওয়াদুদ।

    তিনি বলেন, ‘এসব অস্ত্র কয়েক হাত বদল হয়ে অপরাধীদের কাছে চলে গেছে। ফলে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারে। নির্বাচন সামনে রেখে অনেকেই পরিস্থিতি খারাপের চেষ্টা করছে, তবে সেটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

    র‍্যাব-২ এর এই উপ-অধিনায়ক আরো জানান, ‘লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চলছে। যদিও উদ্ধার করা কঠিন। তবে আশা করি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যেভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন এতে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হবে।’

    এদিকে মোহাম্মাদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সংগঠিত অপরাধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নাজমুল্লাহেল ওয়াদুদ জানান, ‘ক্যাম্পের চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেল ও চুয়া সেলিমকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করা হলেও তারা জামিনে বেরিয়ে আবারও অপরাধ করছে।’

    উল্লেখ্য, গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থানা ও স্টেশনগুলো ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশ সদস্যরা। এসময় বেশ কিছু থানায় তাদের আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়। বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে লুট হওয়া এসব অস্ত্রের একটা অংশ উদ্ধার করা গেলেও এখনও উদ্ধার হয়নি প্রায় দেড় হাজার আগ্নেয়াস্ত্র।

