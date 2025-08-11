এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    কালিয়াকৈরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১১ পিএম
    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর পশ্চিম পাড়া এলাকায় সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে আবাসিক বাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

    জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিমন সরকার এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিতাস গ্যাসের চন্দ্রা জোনাল ম্যানেজার মো. আসাদুজ্জামান আজাদ, জরুরি চন্দ্রা জোনাল ম্যানেজার আমিনুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী আসাদ হাওলাদার ও আতাউর রহমানসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

    অভিযানে ৫টি বাড়ি ও ২০টি বহুতল ভবনের অবৈধ ৫টি রাইজার জব্দ, ২৬০টি চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং প্রায় সাড়ে তিনশ’ ফিট গ্যাস পাইপ উদ্ধার করা হয়। এ সময় মাজির উদ্দিন নামে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

    তিতাস গ্যাসের চন্দ্রা জোনাল ম্যানেজার মো. আসাদুজ্জামান আজাদ জানান, আজকের অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ৪৬০ ঘনফুট গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে একটি মহল গোপনে বাসাবাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিয়ে সরকারের লাখ লাখ টাকার ক্ষতি করছিল। এসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

