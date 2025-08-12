এইমাত্র
    বিরল চর্মরোগে আক্রান্ত শিশুর দায়িত্ব নিলেন প্রবাসী কাশেম

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৯ পিএম
    দেশের জনপ্রিয় অনলাইন গণমাধ্যম 'সময়ের কণ্ঠস্বর' এ সংবাদ প্রকাশের পর বিরল চর্মরোগে আক্রান্ত শিশু নুহামনির চিকিৎসার সকল দায়িত্ব নিয়েছেন মানবিক মানুষ প্রবাসী আবুল কাশেম।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভিডিওকলে শিশুটির পরিবারের সঙ্গে সৌদি আরব থেকে কথা বলে তিনি চিকিৎসার সকল দায়িত্ব নেন। এতে খুশি শিশুটির পরিবার ও স্থানীয়রা।

    এর আগে, গতকাল 'বিরল চর্মরোগে আক্রান্ত শিশু, অর্থাভাবে চলছে না চিকিৎসা' এই শিরোনামে জনপ্রিয় অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে 'সময়ের কণ্ঠস্বর' একটি সংবাদ প্রকাশ পায়। পরে প্রকাশিত সংবাদটি এই প্রতিবেদক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে শেয়ার করলে তার নজরে পড়ে। পরে তিনি শিশুটির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার সকল দায়িত্ব নিবেন বলে জানান।

    প্রবাসী আবুল কাশেম ভোলা সদর উপজেলার উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন যাবত সৌদি আরবে প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন। এর আগে, তিনি একাধিক মানবিক কাজে সহযোগিতা করে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

    প্রবাসী আবুল কাশেম বলেন, শিশুটির শারীরিক অবস্থার কথা শুনে আমার খারাপ লেগেছে। সঠিক চিকিৎসা পেলে শিশুটি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন। তাই শিশুটির চিকিৎসার সকল দায়িত্ব আমি বহন করবো। উন্নত চিকিৎসার জন্য দু-এক দিনের মধ্যে শিশুটিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাবেন। প্রয়োজনে দেশের বাইরে নিয়েও শিশুটির চিকিৎসা করাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

    এদিকে, শিশুটির চিকিৎসার সকল দায়িত্ব বহন করে প্রশংসায় ভাসছেন প্রবাসী আবুল কাশেম। শিশু নুহামনির পরিবার ও স্বজনরা তাকে প্রাণ ভরে দোয়া করছেন। খুশি হয়েছেন স্বজনসহ স্থানীয়রা।

    শিশুটির দাদি বিনু বেগম বলেন, যিনি আমার নাতনীর চিকিৎসার সকল দায়িত্ব নিয়েছেন, তার জন্য নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট প্রাণ ভরে দোয়া করবেন। এ সময় তিনি খুশি হয়ে তার নাতনীকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় 'সময়ের কণ্ঠস্বর' এর সকল কলাকৌশলীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

    উল্লেখ, শিশুটি বর্তমানে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ভোলার সদর জেনারেল হাসপাতালে মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন।

