পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প

ভলোদিমির জেলেনস্কি ছাড়াও ইউরোপের অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের মাঝপথেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ৪০ মিনিট ধরে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এর পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, তিনি পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যকার বৈঠক আয়োজনের জন্য স্থান নির্ধারণে কাজ করছেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউজে জেলনস্কিসহ ইউরোপের অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরই তিনি এ পোস্ট করেন। খবর বিবিসির।
পোস্টে ট্রাম্প বলেন, বৈঠক শেষে আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন দেই এবং তার ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক আয়োজন এবং এর জায়গা নির্ধারণে কাজ শুরু করে দেই।
তিনি আরও লেখেন, ওই বৈঠকে এই দুই প্রেসিডেন্ট এবং আমি থাকব।
ট্রাম্প আরও জানান, আজকের বৈঠকে ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে সমন্বয় করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে।
এবি