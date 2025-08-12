টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট)

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ। এদিন লা লিগায় মৌসুমের প্রথম ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদের, এতে প্রতিপক্ষ ওসাসুনা। জেনে নেয়া যাক আজকের খেলার সময়সূচি।
১ম ওয়ানডে:
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি:
স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
শিকাগো-পাকিস্তান শাহিনস
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
হারিকেনস-নেপাল
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’-নর্দার্ন টেরিটরি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
লা লিগা:
রিয়াল মাদ্রিদ-ওসাসুনা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
দ্য হানড্রেড (নারী)
ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১।
এবি