এইমাত্র
  • অভিশপ্ত ভবদহ: স্কুলে হাঁটু পানি, সভাপতির বাড়িতে পাঠদান!
  • স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি
  • জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ, শিশু ৫৩
  • মিরসরাইয়ে কাভার্ডভ্যান চাপায় নারীর মৃত্যু
  • সাড়ে ৬ কোটি টাকার সেতু, ভরসা শুধু বাঁশের মই!
  • দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে বিচারক জুবাইদা রওশন আরা!
  • মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি: সারজিস
  • নিখোঁজের দু'দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ১৯ আগস্ট: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৬ এএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৬ এএম

    ১৯ আগস্ট: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৬ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ৪ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ২৪ সফর ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৪:১৭ মিনিট।

    জোহর- ১২:০৫ মিনিট।

    আসর- ৪:৩৭ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:৩৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:৫০ মিনিট।

    আজ সূর্যাস্ত- ৬:২৮ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৫:৩৪ মিনিট।

    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    ট্যাগ :

    নামাজ সময়সূচি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…