    দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে বিচারক জুবাইদা রওশন আরা!

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ পিএম
    যশোরে বিচারিক দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে যাওয়ার অভিযোগে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুবাইদা রওশন আরার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি অভিযোগ দেয়া হয়েছে। সিনিয়র আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহবায়ক অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস এ অভিযোগ করেছেন। একই সাথে আরেক বিচারকের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কথাও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) ডাকযোগে এ অভিযোগ পাঠিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস।

    অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, গত ১৫ আগস্ট শুক্রবার যশোর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুবাইদা রওশন আরা। ওইদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রায় যশোরের বিভিন্ন থানা থেকে ৩০ জন আসামিকে জুডিসিয়াল আদালত ভবনের নিচতলার হাজতখানায় আনা হয়। আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন আসামিদের শতাধিক স্বজনও। এ দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুবাইদা রওশন আরা আদালতে না এসে ঝিকরগাছার গদখালীর ফুলবাগানে ভ্রমণে যান। এতে আসামি ও তাদের স্বজনদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

    অভিযোগে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লস্কর সোহেল রানাও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না।

    তিনি অভিযোগে আরও উল্লেখ করেছেন, কয়েক মাস আগে যশোর জজ আদালতের হাজতখানা থেকে দুপুরে এক আসামি পালিয়ে যায়। এছাড়া যশোরে সম্প্রতি হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় রাতে হাজতখানায় আসামিদের রাখা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সার্বিক বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

