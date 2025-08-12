এইমাত্র
  • অভিশপ্ত ভবদহ: স্কুলে হাঁটু পানি, সভাপতির বাড়িতে পাঠদান!
  • স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি
  • জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ, শিশু ৫৩
  • মিরসরাইয়ে কাভার্ডভ্যান চাপায় নারীর মৃত্যু
  • সাড়ে ৬ কোটি টাকার সেতু, ভরসা শুধু বাঁশের মই!
  • দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে বিচারক জুবাইদা রওশন আরা!
  • মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি: সারজিস
  • নিখোঁজের দু'দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯ পিএম

    স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়া সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন স্বাক্ষরিত অধ্যাদেশটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে (১৮ আগস্ট) জারি হয়।

    এর আগে গত ২৪ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

    নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে না রাজনৈতিক দলগুলো। প্রার্থীদের সবাই হবেন নির্দলীয়।

    বৈঠকের পর অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বলেন, ‘স্থানীয় সরকারে প্রতীক নিয়ে ইলেকশন করার সুযোগ থাকছে না। দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের সুযোগ আর থাকছে না। এতে প্রভাব বিস্তার হয় এই বিবেচনায় প্রতীক বাদ দেওয়া হয়েছে।’

    তিনি বলেন, ‘চলমান সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের বিষয়টি জাতীয় ঐকমত্যের বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে আগে স্থানীয় নির্বাচন হতে পারে।’

    স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। এরপর থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন বিভিন্ন দল ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের করা নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনও দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নন, এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তিও নির্বাচনে আগ্রহী হতে পারেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীক বাদ অধ্যাদেশ জারি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…