নীলফামারীতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নীলফামারীতে অষ্টম শ্রেণীর স্কুলছাত্রী অনামিকা রায় (১৪) নামে এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার টুপামারি ইউনিয়নের ঢুলিয়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত অনামিকা রায় ওই এলাকার শ্রী অরবিন্দু চন্দ্র রায়ের মেয়ে এবং শহীদ জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন।
এ বিষয়ে টুপামারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মছিরত আলী শাহ সময়ের কন্ঠস্বরকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অনামিকা আত্মহত্যা করেছে। তবে সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ এসে লাশ নিয়ে গেছে।’
নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম.আর সাঈদ সময়ের কন্ঠস্বরকে জানান, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।’
এই ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয়দের কাছে জানতে চাইলে তারা কিছু জানেন না বলে জানান।
এআই