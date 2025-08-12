এইমাত্র
  • রাজবাড়ীর হত্যা মামলার আসামি ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার
  • আলমডাঙ্গায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ১
  • এক বছরে নিহত ৩৮৩ ত্রাণকর্মী: জাতিসংঘ
  • নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন
  • ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে
  • ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি, পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা
  • নওগাঁয় লাঠির আঘাতে চাচা নিহত, দুই ভাতিজা গ্রেপ্তার
  • মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীতে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু
  • স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা
  • এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    বিপিএলে ফিক্সিং বিতর্ক নিয়ে ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রতিবাদ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১২ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১২ পিএম

    বিপিএলে ফিক্সিং বিতর্ক নিয়ে ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রতিবাদ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১২ পিএম

    বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ওঠা গুঞ্জনের প্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।

    আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নিজেদের ফেসবুক পেজে একটি বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করেছে বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা ক্যাপিটালস।

    এতে বলা হয়, ‘বিসিবির স্বাধীন তদন্ত কমিটির সঙ্গে আমরা শুরু থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখছি এবং তাঁরা যখন যে তথ্য চেয়েছেন, আমরা সব সময় তা সরবরাহ করেছি। তদন্তপ্রক্রিয়ায় আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করছি এবং ভবিষ্যতেও করব।’

    ঢাকা ক্যাপিটালস বলেছে, ‘আমরা ইনকোয়ারি কমিটিকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে যদি কোনো খেলোয়াড় বা স্টাফের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হয়, তবে আমরা নিজেরাই সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া সরাসরি ম্যানেজমেন্টের ওপর দায় চাপানো আমাদের এবং আমাদের পার্টনারদের জন্য গভীরভাবে সম্মানহানিকর।’

    বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘স্পট ফিক্সিং যেহেতু ব্যক্তিপর্যায়ের বিষয়, কোনো ক্রিকেটার এর সাথে জড়িত কি না, সে বিষয়ে আমাদের পূর্ব থেকে অবগত থাকার সুযোগ নেই। ঢাকা ক্যাপিটালস অতীতেও দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে। আমরা সততা, স্বচ্ছতা এবং ফেয়ার প্লেতে বিশ্বাসী। তরুণ ও প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের বিকাশে আমরা সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইনশা আল্লাহ, একদিন আমরা আমাদের সমর্থকদের বিপিএল শিরোপার আনন্দ উপহার দেব।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    বিপিএল ফিক্সিং ঢাকা ক্যাপিটালস

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…